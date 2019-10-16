Джонсон: Сделка по Brexit почти достигнута

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что сделка об условиях Brexit между Евросоюзом и Британией почти достигнута. Об этом сообщает Politico в среду, 16 октября.

Джонсон подчеркнул, что "пока еще не все разногласия устранены, однако конец пути уже близок". К настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов.

При этом пока не улажены вопросы, касающиеся порядка взимания НДС после Brexit, однако проект сделки в целом готов.

Ранее сообщалось, что в переговорах Британии и ЕС по Brexit появились оптимистичные сигналы.

Также Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Он заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Однако в Еврокомиссии назвали "спорным" этот компромисс Джонсона.

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Источник: korrespondent.net