В Гонконге напали на лидера протестов

Один из лидеров протестов в Гонконге подвергся жестокому нападению. Об этом сообщает BBC в среду, 16 октября.

"Лидер одной из крупнейших продемократических групп в Гонконге подвергся нападению и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениями в социальных сетях на Джимми Шема из Гражданского фронта прав человека, напали на улице. Пятеро мужчин избили его молотками. Шема получил тяжкие телесные повреждения. Это уже второй случай нападения на него с начала протестов в Гонконге.

Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

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Источник: korrespondent.net