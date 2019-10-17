Пресс-служба Зеленского вместо Латвии "отправила" его в Литву

На официальной странице Офиса президента в социальной сети Facebook назвали Латвию, где с официальным визитом находится Владимир Зеленский, Литвой. Ошибку заметили пользователи соцсети.
"Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры", - указано в сообщении пресс-службы. В то же время на фото видны латвийские флаги.
Напомним, 16 октября Зеленский начал официальный визит в Латвию. Президент Украины в Риге провел встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом.
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Источник: korrespondent.net
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