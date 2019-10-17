США готовы возобновить переговоры с КНДР

США вновь готовы сесть за стол переговоров с руководством Северной Кореи. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл, передают американские СМИ.
Северная Корея заявила, что мяч теперь находится на площадке Вашингтона, и предупредила Вашингтон, что времени у США только до конца года, чтобы изменить курс.
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Источник: korrespondent.net
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