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17. 10. 2019

США готовы возобновить переговоры с КНДР


США вновь готовы сесть за стол переговоров с руководством Северной Кореи. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл, передают американские СМИ.
 
"Вашингтон готов возобновить конструктивные переговоры с Пхеньяном по каждому из четырех основных элементов сингапурского совместного заявления. Наша цель – окончательная и полностью верифицируемая денуклеаризация КНДР", – сказал он.
 
Напомним, переговоры на рабочем уровне между посланниками США и Северной Кореи были прерваны 5 октября. Госдепартамент США заявил, что принял приглашение Швеции вернуться для дальнейших обсуждений с Пхеньяном через две недели.

Северная Корея заявила, что мяч теперь находится на площадке Вашингтона, и предупредила Вашингтон, что времени у США только до конца года, чтобы изменить курс.

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Источник: korrespondent.net
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