Американские военные ударили по Сирии – СМИ



Американские военные нанесли удар по северной части Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, два самолета США F-15 нанесли авиаудар, чтобы уничтожить тайник с боеприпасами и военную технику, оставленную после своего отступления.

Источники утверждают, что склад был уничтожен после того, как 16 октября весь личный состав его покинул.

США пошли на этот шаг, чтобы не дать другим силам использовать военные американские ресурсы, добавил источник.

Напомним, турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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Источник: korrespondent.net