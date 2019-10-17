Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2019, четверг, 04:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 10. 2019

США и Китай работают над текстом торговой сделки


Руководитель американского Минфина Стивен Мнучин в среду, 16 октября, объявил о начале работы над текстом торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

По его словам, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин собираются подписать документ в ноябре.  

Мнучин отметил, что был бы готов при необходимости совершить визит в Пекин, но с той стороны пока не поступало приглашений провести еще одну встречу для обсуждения условий сделки. 

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.