Трамп показал "неуравновешенную" выходку Пелоси

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси выглядит "неуравновешенной".
Nervous Nancy's unhinged meltdown! pic.twitter.com/RDeUI7sfe7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019
Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским. После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.
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Источник: korrespondent.net
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