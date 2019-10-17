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17. 10. 2019

Трамп показал "неуравновешенную" выходку Пелоси


Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси выглядит "неуравновешенной".
 
На снимке Пелоси стоит напротив сидящего за столом Трампа и указывает на него пальцем.
 
"Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!" - написал американский лидер.
 
Трамп также рассказал, что в какой-то момент Пелоси выбежала из-за стола.

Nervous Nancy's unhinged meltdown! pic.twitter.com/RDeUI7sfe7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019

Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским. После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.

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Источник: korrespondent.net
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