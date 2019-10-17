Аргентинцы нашли виновных в гибели подлодки Сан-Хуан



Трем высокопоставленным офицерам ВМС Аргентины предъявили обвинения в рамках расследования дела о гибели подводной лодки Сан-Хуан, сообщает Clarin.



Капитаны Эктор Анибаль Алонсо, Уго Мигель Корреа и Хорхе Андрес Сулиа обвиняются в недобросовестном исполнении своих обязанностей. Все они подписали разрешение на выход субмарины с военной базы.



Напомним, субмарина Сан-Хуан, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В зоне ее исчезновения зафиксировали взрыв, мощность которого превышала 100 кг в тротиловом эквиваленте.



30 ноября экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки продолжались. 17 ноября 2018 года субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 метров. По данным первичного обследования причиной ее гибели стал взрыв на борту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net