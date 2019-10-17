Итоги 16.10: Прогноз курса гривны, новая цена газа



Против Луценко открыли еще одно дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

В НАБУ поступило постановление Соломенского районного суда Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Верховная Рада приняла закон Зеленского о судебной реформе

Народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

МВФ резко улучшил прогноз курса гривны

Международный валютный фонд улучшил прогноз по курсу гривны на пять лет. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ.

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

2019 год - 26,75 грн/доллар (июльский прогноз - 28,68 грн/доллар)

2020 год - 27,72 грн/доллар (июльский прогноз - 29,96 грн/доллар)

2021 год - 28,70 грн/доллар (июльский прогноз - 30,55 грн/доллар)

2022 год - 29,67 грн/доллар (июльский прогноз - 31,01 грн/доллар)

2023 год - 30,64 грн/доллар (июльский прогноз - 31,47 грн/доллар)

2024 год - 31,61 грн/доллар (июльский прогноз - 31,94 грн/доллар)

Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера

Горсовет Харькова принял обращение к президенту, Верховной Раде и депутатам местных советов в поддержку формулы Штайнмайера . В обращении говорится, что формула является "единственным путем к прекращению войны".

Горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг формулы Штайнмайера и прекратить акции Нет капитуляции.

В Украине снизилась цена на газ для населения

Нафтогаз снизил цену на газ на октябрь на 4,9% или на 220,88 гривен до 4 272,76 гривен за тысячу куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

"Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отметили, что с апреля цена на газ для населения снизилась на 32%.

Украина назвала дату старта разведения сил на Донбассе

Украина будет ждать семь суток соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"7-дневный срок тишины – это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов". Сегодня я знаю, что 2 дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина – и тогда можем говорить об отводе", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net