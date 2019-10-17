Итоги 16.10: Прогноз курса гривны, новая цена газа

Против Луценко открыли еще одно дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.
В НАБУ поступило постановление Соломенского районного суда Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Верховная Рада приняла закон Зеленского о судебной реформе
Народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".
Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.
МВФ резко улучшил прогноз курса гривны
Международный валютный фонд улучшил прогноз по курсу гривны на пять лет. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ.
Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:
2019 год - 26,75 грн/доллар (июльский прогноз - 28,68 грн/доллар)
2020 год - 27,72 грн/доллар (июльский прогноз - 29,96 грн/доллар)
2021 год - 28,70 грн/доллар (июльский прогноз - 30,55 грн/доллар)
2022 год - 29,67 грн/доллар (июльский прогноз - 31,01 грн/доллар)
2023 год - 30,64 грн/доллар (июльский прогноз - 31,47 грн/доллар)
2024 год - 31,61 грн/доллар (июльский прогноз - 31,94 грн/доллар)
Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера
Горсовет Харькова принял обращение к президенту, Верховной Раде и депутатам местных советов в поддержку формулы Штайнмайера . В обращении говорится, что формула является "единственным путем к прекращению войны".
Горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг формулы Штайнмайера и прекратить акции Нет капитуляции.
В Украине снизилась цена на газ для населения
Нафтогаз снизил цену на газ на октябрь на 4,9% или на 220,88 гривен до 4 272,76 гривен за тысячу куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).
"Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием", - говорится в сообщении.
В Нафтогазе отметили, что с апреля цена на газ для населения снизилась на 32%.
Украина назвала дату старта разведения сил на Донбассе
Украина будет ждать семь суток соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"7-дневный срок тишины – это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов". Сегодня я знаю, что 2 дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина – и тогда можем говорить об отводе", - сказал он.
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Источник: korrespondent.net
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