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17. 10. 2019

Испания направляет сотни спецназовцев в Каталонию

Министерство внутренних дел Испании готовит отправку в Каталонию четырех групп специальных подразделений национальной полиции в помощь уже находящимся там 2 тыс. полицейских. Об этом накануне сообщило издание El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в ближайшие нескольких дней еще 200 полицейских из спецподразделений в Каталонию, чтобы усилить местную полицию из-за прогнозов продолжения серьезных беспорядков, начавшихся после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", – говорится в сообщении.

Полиция в первую очередь будет охранять государственные органы власти, казначейства, полицейские отделения, а также важные объекты инфраструктуры связи и энергоснабжения.

Национальная полиция также возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций железнодорожной компании AVE а также усилит охрану атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

Обвинительные приговоры сторонникам независимости Каталонии привели к масштабным протестам в ряде городов региона. За две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.                           

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Источник: korrespondent.net
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