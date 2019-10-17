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17. 10. 2019

Германия выделит Украине 1,5 млн евро на медоборудование для военных

Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 млн евро для приобретения медоборудования. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter вечером в среду, 16 октября.

"Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)", – написал посол.

Андрей Мельник поблагодарил Германию.

NB для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: 🇺🇦🇩🇪Міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн. євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи). Danke Deutschland🙏 pic.twitter.com/W5FAvuwBcc

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 16, 2019

Напомним, по данным правительства ФРГ, с начала конфликта на Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь на почти 1,4 млрд евро.

В сентябре Германия выделила один миллион евро для поддержки украинцев, пострадавших от войны на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net
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