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17. 10. 2019

На Полтавщине три человека погибли в выгребной яме

В Полтавской области в городе Лохвица трое мужчин погибли при очистке выгребной ямы. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 17 октября.

Отмечается, что трагедия произошла накануне на территории частного домовладения.

"Во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли три человека. Предварительно в результате отравления опасными парами", – говорится в сообщении.

К изъятию тел из ямы привлекалось шесть человек личного состава и одна единица техники.

Ранее в Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы. Он умер до прибытия скорой помощи.

Также сообщалось, что в одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погибла трехлетняя девочка.

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Источник: korrespondent.net
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