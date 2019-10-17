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17. 10. 2019

Сутки на Донбассе: 30 обстрелов, у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 октября 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один боец ВСУ, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 17 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки (трижды), Водяного (семь раз), Марьинки (дважды), Песков (дважды), Лебединского (дважды), Пищевика, Чермалыка (дважды), Талаковки (дважды), Новомихайловки, Тарамчука, Луганского (трижды), Зайцево, Золотого, Новозвановки и Катериновки.

Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 26 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда погибли двое украинских военных и еще пятеро пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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