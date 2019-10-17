Красный Крест направил почти 120 тонн гуманитарки в "ДНР"

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донецкой области семь грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовало семь грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой почти 118 тонн. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру.

Напомним, 10 октября на Донбасс прибыли 11 грузовиков с гумпомощью от Красного Креста. Они привезли промышленные товары, продуктовые и гигиенические наборы общим весом 160 тонн.

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Источник: korrespondent.net