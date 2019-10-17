В Одесской области два человека сгорели в автомобиле

В селе Дмитровка Килийского района Одесской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщило местное издание Bessarabia INFORM вечером в среду, 16 октября.
Отмечается, что авария произошла на въезде в село Дмитровка. Автомобиль направлялся со стороны Килии на большой скорости. Не справившись с управлением в условиях сильного тумана, водитель слетел с дороги и врезался в кирпичную въездную стелу. Машина взорвалась и загорелась.
"30-летний житель Килии, который на днях стал отцом, и его пассажирка, жительница Белгород-Днестровского, погибли на месте", – говорится в сообщении.
Очевидцы пытались помочь водителю и пассажирке, но им это не удалось.
"Я подбежал, стал выламывать дверь, девушка кричала, но я ничего не смог сделать, потому что машина вспыхнула", – рассказал один из свидетелей.
На месте работали представители полиции.
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Источник: korrespondent.net
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