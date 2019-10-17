Сепаратиста "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

Артемовский городской суд Донецкой области осудил сепаратиста "ДНР" на 10 лет тюрьмы. Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

"Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя Макеевки, который из своих идеологических и корыстных соображений принимал активное участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.258-3 УК Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2014 года 23-летний обвиняемый вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого "Минобороны "ДНР" и, на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня Град участвовал в боях с ВСУ в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также у Новоазовском и Шахтерском районах.

В феврале 2019 украинские военные ранили и задержали сепаратиста. Во время судебных слушаний он не признал своей вины и выдавал себя за гражданское лицо. Мужчина утверждал, что на блокпост ВСУ он наткнулся случайно в темноте.

Суд признал подозреваемого виновным в совершении тяжкого преступления против своего государства – создание террористической группы – и вынес ему обвинительный приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Донецкой области к девяти годам лишения свободы были осуждены три сепаратиста "ДНР". Они были задержаны украинскими спецслужбами в прошлом году.

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Источник: korrespondent.net