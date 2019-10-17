Когда в Украине пройдет пробное ЗНО 2020

Само ж пробное тестирование запланировано на 21 марта 2020 года и на 28 марта 2020 года. Так, участники смогут попробовать свои силы сначала в украинском языке, а через неделю сдать тест на выбор по: математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский).

Как зарегистрироваться на пробное ЗНО 2020

Когда ЗНО 2020 в Украине / фото: kdpu.edu.ua

Чтоб пройти пробное ЗНО, выпускникам надо зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Именно эти центры занимаются проведением независимого оценивания результатов обучения участников, которые последние получили на определенном образовательном уровне.

Кроме того, на центры положено функцию мониторинга качества образования на конкретной территории обслуживания.

По состоянию на 2019 год, в Украине работают 9 региональных центров оценивания качества образования.

Винницкий

ул. Киевская, 46, г. Винница, 21009

(0432) 65-65-35, vintest@vn.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

Днепропетровский

ул. Новоселевская, 27, г. Днепр, 49083

(056) 790-24-99, rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области

Донецкий

ул. Добровольского, 1, г. Славянск, 84122

(06264) 2-02-58, info@dn.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области

Ивано-Франковский

ул. Бандеры, 1, г. Ивано-Франковск, 76018

(0342) 75-09-75, if@if.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области

Киевский

ул. Города Шалетт, 1А, г. Киев, 02192

(044) 227-02-92, (044) 360-70-04, krczno@kv.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: г. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

Львовский

ул. Шевченко, 116, корп. 2, г. Львов, 79039

(032) 231-49-83, lvivtest@lv.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области

Одесский

ул. Академика Королева, 26, г. Одесса, 65114

(048) 784-69-95, rc.odesa@od.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области

Харьковский

майдан Свободы, 6, кім. 463 г. Харьков, 61022

(057) 705-07-37, office@zno-kharkiv.org.ua

регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

Херсонский

ул. Потемкинская, 96, г. Херсон, 73026

(0552) 46-00-55, rc.kherson@kr.testportal.gov.ua

регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, г. Севастополь

Участие в пробном тестировании - платное. Тем не менее, это возможность будущему участнику ознакомиться с процедурой проведения ЗНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочему месту. Стоимость пробного ЗНО 2020 еще не известна. Региональные центры оценивания качества образования определяться с суммой позже. Напомним, что в 2019 году пробное ЗНО стоило 132-139 грн.

В день пробного тестирования один человек может пройти только одно тестирование по одному учебному предмету. Пробные тесты по всем предметам (кроме украинского языка и литературы) будут переведены на крымско-татарский, молдавский, польский, русский, румынский, венгерский языки с учетом регистрационных данных участников.

Результаты пробного ЗНО по украинскому языку и литературе можно будет узнать на своей информационной страничке (создается во время регистрации) 27 марта 2020 года, а по другим предметам - 3 апреля 2020 года.

ЗНО 2020: порядок проведения, перспективы, изменения

ЗНО 2020 в Украине / фото: vchasnoua.com

В 2020 году основная сессия ЗНО запланирована на 21 мая - 15 июня.

Предметы и даты проведения тестирования 2020:

Математика - 21 мая (четверг);

Украинский язык и литература - 26 мая (вторник);

Физика - 28 мая (четверг);

Испанский язык, немецкий язык, французский язык - 1 июня (понедельник);

Английский язык - 2 июня (вторник);

История Украины - 4 июня (четверг);

Биология - 9 июня (вторник);

География - 11 июня (четверг);

Химия - 15 июня (понедельник).

Согласно правилам, оглашение результатов участников ЗНО по математике и физике должно пройти не позднее, чем 12 июня, по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины - не позже 20 июня, а по биологии, географии и химии - до 24 июня 2020 года. Также со дня официального оглашения результатов начинается рассмотрение апелляционных заявлений.

Для участников, которые по ряду уважительных причин не смогли принять участие в основной сессии ЗНО, предусмотрена дополнительная сессия - в период с 25 июня по 17 июля 2020 года. Свои результаты участники узнают не позже 22 июля 2020 года.

В 2019 году основная сессия ЗНО проходила с 21 мая по 13 июня. Тестирование сдали более 355 тысяч человек, из них только 53% составили выпускники школ. Еще 37% участников – это учащиеся учебных заведений профессионального образования и 9 % - выпускники прошлых лет.

В 2020 году нововведений в проведении ЗНО не предусмотрено. В августе этого года в.о. руководителя Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко заявил, что знания нового правописания (введено 3 июня 2019 года) во время проведения ЗНО проверяться не будут ближайшие 5 лет. В то же время, если участник будет использовать эти правила при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой.

Серьезные изменения проведения ЗНО ожидают украинскую систему образования в 2021 году. Напомним, что обязательным для абитуриентов будет ЗНО по украинскому языку или украинскому языку и литературе. ЗНО по математике и иностранному языку запланировано двухступенчатое: участники будут делиться на группы, где первая выполняет задания согласно стандартной системе образования, а вторые - в случае изучения предмета на профильном уровне.

При этом ЗНО по математике будет обязательным, а вот ЗНО по иностранному языку дается на выбор с историей Украины. Еще одно ЗНО участник также проходит по предмету на выбор: биология, география, физика, химия. В целом, начиная с 2021 года, выпускники сдают 4 теста ЗНО.

Источник: korrespondent.net