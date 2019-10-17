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17. 10. 2019

Украинские компании подали к РФ исков на $12 млрд

Международны арбитражи рассматривают восемь дел по искам украинских компаний на $12 млрд против России в связи с аннексией Крыма Об этом в интервью ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции Михаил Гальперин.

"На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы", - сказал Гальперин.

По словам замминистра, в исках заявители пытаются доказать, что на момент изъятия активов в период аннексии они являлись иностранными инвесторами в Крыму по смыслу соответствующего российско-украинского соглашения 1998 года о взаимной защите инвестиций. Гальперин утверждает, что такая позиция не соответствует основным началам права международных договоров.

Он отметил, что украинские бизнесмены заявляют, что Крым остается в составе Украины, при этом Россия должна выплатить им компенсацию. В таком случае, они не иностранные инвесторы на территории России, говорит Гальперин.

"Следуя этой логике, украинская сторона неизбежно должна признать, что и любая зарегистрированная в Крыму после 2014 года российская компания может требовать компенсацию от властей в Киеве за нарушение ее прав на территории Украины в качестве "иностранного" российского инвестора", - сказал замминистра.

Напомним, в ноябре прошлого года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день по делу об активах в Крыму.

Позже Киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже. РФ данное решение оспорила.

В конце августа иск в арбитраж из-за активов в Крыму подала компания Укрэнерго.

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Источник: korrespondent.net
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