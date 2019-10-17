"Слуга народа" стал героем поста Супрун о геморрое

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала пост о лечении геморроя и проиллюстрировала его фотографией нардепа от Слуги народа Александра Дубинского. Об этом Супрун написала в Facebook.

"В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе относительно фейков Дубинского, а пока расскажу о приближенной теме – геморрое", - сообщила она

"Наши советы стандартные: чтобы не было геморроя, больше двигайтесь, контролируйте вес, ешьте больше овощей и цельнозерновых злаков, вовремя обращайтесь к врачу, и меньше читайте новости в туалете и от туалетных медиа", - добавила экс-министр.

Свой пост Супрун проиллюстрировала фотографией улыбающегося Дубинского с подписью "Что следует знать о геморрое".

Ранее еще один нардеп вдохновил Супрун на пост о мастурбации. Бывшая глава Минздрава подчеркнула, что мастурбация необходима для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения в случае отсутствия постоянного партнера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net