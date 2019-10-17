В США жилой дом затопило кровью

В американском городе Багли в штате Айова семье пришлось выехать из своего дома из-за затопленного кровью, жиром и костями животных подвала. Об этом сообщил Newsweek в среду, 16 октября.
Семья Ника Лестины проживала по соседству с мясной лавкой в течение десяти лет. В начале года, как сообщил глава семейства, там сменились хозяева. Ими стали бывшие сотрудники Джаред и Кетлин Даль.
В октябре, по информации департамента природных ресурсов штата, в магазине заблокировали дренаж, из-за чего животные останки попали в дом неподалеку. Уровень потопа достиг почти 13 сантиметров.
Ник Лестина отметил, что хозяева лавки не выходили на связь, а расходы на восстановления подвала составляют более двух тысяч долларов.
"Я бы никому не пожелал этого, но все, что я могу сделать – это продолжать двигаться вперед и попытаться решить проблему", – рассказал он.
Семья планирует обратиться в суд, если владельцы мясной лавки не предложат помощь.
В свою очередь хозяева магазина заявили, что они не знали о проблеме с протечкой и это не их вина.
Ранее в Австралии город Таунсвилл затопило водой с крокодилами и змеями. Уровень воды в городе достигал груди.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby