Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2019, четверг, 10:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 10. 2019

В Житомире легковушка сбила человека на остановке

В Житомире легковой автомобиль заехал на остановку общественного транспорта и сбил 35-летнего мужчину. Об этом говорится в сюжете ТСН, обнародованном в среду, 16 октября.

Отмечается, что в это время маршрутка как раз высаживала пассажиров.

"Камеры наблюдения сняли, как водитель легковушки приближается к остановке и не замечает, что автомобили впереди притормаживают. Чтобы не врезаться в них, поворачивает направо и на скорости влетает в остановку", – говорится в сюжете.

Очевидцы говорят, что удар был сильный и пострадавший местный житель, который отделался сотрясением мозга, "родился в рубашке".

Ранее в Броварах под Киевом полицейский въехал в остановку и сбил троих человек. Тогда погибла женщина. Было назначено служебное расследование, на время которого начальник Госохранной службы Киевской области отстранен от своих обязанностей.

Также сообщалось, что в Киеве на остановке нашли полураздетый труп мужчины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.