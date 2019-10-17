В Житомире легковушка сбила человека на остановке

В Житомире легковой автомобиль заехал на остановку общественного транспорта и сбил 35-летнего мужчину. Об этом говорится в сюжете ТСН, обнародованном в среду, 16 октября.

Отмечается, что в это время маршрутка как раз высаживала пассажиров.

"Камеры наблюдения сняли, как водитель легковушки приближается к остановке и не замечает, что автомобили впереди притормаживают. Чтобы не врезаться в них, поворачивает направо и на скорости влетает в остановку", – говорится в сюжете.

Очевидцы говорят, что удар был сильный и пострадавший местный житель, который отделался сотрясением мозга, "родился в рубашке".

Ранее в Броварах под Киевом полицейский въехал в остановку и сбил троих человек. Тогда погибла женщина. Было назначено служебное расследование, на время которого начальник Госохранной службы Киевской области отстранен от своих обязанностей.

Также сообщалось, что в Киеве на остановке нашли полураздетый труп мужчины.

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Источник: korrespondent.net