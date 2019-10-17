Разумков снял ролик о работе Рады

Председатель парламента Дмитрий Разумков опубликовал ролик о результатах 50 дней работы новой Верховной Рады, снятый в традиционном для команды президента Владимира Зеленского стиле - и с акцентом на фракцию Слуги народа.

За этот период:

- рассмотрено 209 законопроектов;

- из них принято: в целом - 56, в первом/втором чтениях - 16.

Также в ролике Разумков проводит экскурсию по пустому сессионному залу, объявляет о принятых решениях, делает замечания народным депутатам, работает в кабинете.

"Для нас это не революция, а эволюция, то есть нормальное развитие как парламента, так и государства", - говорит спикер.

Разумков утверждает, что в украинском парламенте больше не будет схем, потому что "этого от нас ждут люди". Также в видео присутствует выступление президента Владимира Зеленского, в котором он просит народных депутатов голосовать.

В конце ролика Разумков едет в автомобиле в темное время суток. "Вот и закончились первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва. дальше будут еще 50, потом 100, потом 200, потом 300... Было сделано много, но в то же время было сделано там мало", - резюмировал Разумков.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский пригрозил Слуге народа роспуском. Глава государства заявил, что распустит партию Слуга народа, если "они сами начнут есть друг друга".

Напомним, глава Слуги народа предложил продать все авто депутата Дубинского. Глава фракции Слуга народа Арахамия предложил продать все машины депутата Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.

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Источник: korrespondent.net