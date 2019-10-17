Ким на белом коне. Какой сигнал КНДР подает Западу

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне "по первому снегу". Его сопровождали представители Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории", - прокомментировало кадры восхождения северокорейское информагентство ЦТАК.

Как пишет Reuters, Ким Чен Ын поднимается на священную, когда планирует сделать что-то грандиозное, чтобы "удивить мир и продвинуть Северную Корею вперед". Корреспондент.net рассказывает подробности.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил гору Пэктусан на границе КНДР и Китая. Ким поднялся на вершину горы - самую высшую точку Корейского полуострова. Ее высота составляет 2744 метра.

"Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей", - комментирует фотографии лидера Центральное телеграфное агентство Кореи.

Гору считают священной, поскольку, согласно легенде, около четырех тысяч лет назад с нее снизошел отец основателя древнего корейского государства.

Кроме того, согласно официальной историографии страны, во время Второй мировой войны на горе Пэктусан находился партизанский лагерь под руководством основателя КНДР Ким Ир Сена. Считается, что в этом лагере родился его сын и преемник Ким Чен Ир.

Ким Чен Ын на белом коне

"Глаза Ким Чен Ына, стоящего на вершине грандиозной горы Пэктусан, были полны благородного блеска прославленного полководца, который ясно указывает путь продвижения могущественной социалистической страны, добивающейся процветания своими собственными усилиями и благодаря противостоянию горы Пэктусан всем встречным ветрам", - описывает ЦТАК восхождение Ким Чен Ына.

Сам северокорейский лидер заявил, что ситуация в КНДР сложная из-за "непрекращающихся санкций и давления со стороны враждебных сил".

"Нам предстоит много трудностей и испытаний. Боль, которую враги под руководством США нанесли корейскому народу, превратилась в гнев", - цитирует его южнокорейское агентство Ренхап.

Нынешний руководитель КНДР поднимался на вершину Пэктусан несколько раз, каждый раз это происходило накануне важных событий для него лично или для страны, отмечает Ренхап.

Так, визит Ким Чен Ына на гору Пэктусан состоялся в декабре 2017 года, до начала примирения Южной Кореи и КНДР. Тогда он поднимался на вершину в черных кожаных городских ботинках.

В 2018 году Ким посетили вулкан Пэктусан уже вместе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Эта гора священна для обеих Корей, она упоминается в их гимнах.

Тогда лидеры двух стран с супругами Ли Соль Чжу и Ким Чжон Сук подошли к берегу Небесного озера на вершине горы и сфотографировались, взявшись за руки.

Ренхап

Ким Чен Ын также посетил гору в ноябре 2014 года, незадолго до окончания трехлетнего траурного периода в честь его покойного отца Ким Чен Ира, а также в феврале 2013 года накануне казни его дяди Чан Сон Тхэка из-за предполагаемого предательства.

Эксперты не исключают, что новое появление северокорейского лидера на вершине Пэктусан может быть тревожным знаком для западных стран и их союзников.

Несомненно, восхождение на белом коне - это символ силы и власти династии Пэкту - так называют династию Кимов.

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление помощника северокорейского лидера, Ким Чен Ын поднялся на коне на священную гору Пэктусан в преддверии новых "великих операций".

По словам источника, Ким Чен Ын поднимается на священную гору каждый раз, когда намеревается сделать что-то грандиозное для того, чтобы "удивить мир" и продвинуть Северную Корею вперед.

Помощник председателя Государственного совета КНДР также отметил, что во время своей поездки на гору северокорейский лидер был переполнен эмоциями и очень радовался.

Эксперты предполагают, что Ким Чен Ын намерен выступить против международных санкций и давления относительно программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

СМИ также пишут, что в этот раз Ким Чен Ын может пересмотреть свое обещание воздержаться от проведения испытаний ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия.

ЦТАК

Сейчас переговоры с США зашли в тупик, и американский лидер Дональда Трампа сейчас больше волнуют внутренняя политика и ряд других международных вопросов.

Пхеньян дал США время до конца года, чтобы возобновить переговоры о денуклеаризации. Ранее Ким Чен Ын неоднократно требовал ослабления санкций до того, как Пхеньян начнет предпринимать какие-либо шаги по сворачиванию своей ядерной программы. Однако ему так и не удалось убедить Вашингтон.

В начале октября в Швеции состоялись переговоры между представителями США и КНДР. Это были первые переговоры с момента встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа на границе КНДР и Южной Кореи в июне этого года.

Тогда посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил, что переговоры с американскими коллегами не оправдали ожиданий Пхеньяна и в итоге провалились.

США, напротив, заявили о том, что в Швеции американская и северокорейская делегации провели обстоятельное обсуждение.

Перед переговорами Северная Корея провела испытание баллистической ракеты нового типа - это были одиннадцатые по счету испытания с начала этого года.

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Источник: korrespondent.net