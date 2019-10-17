Россия резко увеличила задержки судов в Керченском проливе – журналист

Продолжительность искусственного задержания перед Керченским проливом судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска, в августе-сентябре выросла – при заходе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко в Facebook в четверг, 17 октября.

"Продолжительность искусственного содержания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросла – на входе в Азовское море в 2,4 раза, а на выходе из Азовского моря – в 3,2 раза", – отметил Клименко со ссылкой на данные мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, Майдана иностранных дел и BlackSeaNews.

По его словам, в течение лета-начале осени 2019 года, в отличие от российских или других судов, идущих к/из азовских портов РФ, "мариупольские" и "бердянские" суда проходят Керченский пролив не по традиционной очереди, а отдельными караванами, формируемыми один раз в несколько дней.

"Ситуация с искусственным содержанием перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов вернулась к показателям сентября-октября 2018", – считает Клименко.

По его мнению, настало время, когда Украина снова должна активизировать вопрос о пакете санкций в отношении российских портов Азовского моря. Речь идет о портах, из которых осуществляются регулярные перевозки в аннексированный Крым – порты Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк и порт Кавказ.

Ранее в Минобороны заявили, что российские корабли под видом учений блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях.Тогда утверждалось, что практически вся морская экономическая зона Украина находится под контролем российского флота.

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Источник: korrespondent.net