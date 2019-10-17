Вакарчук сравнил выступление на концерте и работу в Раде

Выступать на стадионе приятнее, чем работать в парламенте. Об этом заявил нардеп от партии Голос, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, пишет УП в четверг, 17 октября.

"Считаю ли я Верховную Раду лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я не шел туда за положительными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел", - сказал Вакарчук.