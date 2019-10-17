Вакарчук сравнил выступление на концерте и работу в Раде

Выступать на стадионе приятнее, чем работать в парламенте. Об этом заявил нардеп от партии Голос, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, пишет УП в четверг, 17 октября.
"Считаю ли я Верховную Раду лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я не шел туда за положительными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел", - сказал Вакарчук.
Он также рассказал, что его партия Голос в Раде не является ни оппозицией, ни коалицией. "Мы называем это для себя словом "надпозиция". То есть, не являемся ни оппозицией, ни коалицией. Мы сознательно не ставим себя в ситуацию "А баба Яга против", потому что порой многим политическим силам выгодно себя позиционировать как оппозицию к действующей власти", - рассказал он.
По его словам, Голос готов поддерживать все прогрессивные положительные идеи, которые предлагает президент, правительство и монобольшинство. "Мы всегда готовы поправлять, помогать, подставлять плечо. Но ответственность - их", - добавил депутат.
Напомним, 20 сентября Вакарчук покинул Раду до закрытия заседания, чтобы успеть на свой концерт в Минске.
После избрания в Раду Вакарчук заявил, что закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, "а Бог запрещает мне ею не заниматься".
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Источник: korrespondent.net