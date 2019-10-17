В "ЛДНР" прибыл 87-й "гумконвой" из России

На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ прибыл 87-й так называемый "гуманитарный конвой". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в четверг, 17 октября.

Он рассказал, что сегодня утром две колонны в составе 36 грузовиков проехали через пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк. Украинская межведомственная группа имела возможность осмотреть авто только визуально, без выполнения контрольных функций.

"Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя", – сказал он.

По его словам, в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составила около 70%.

В свою очередь сепаратистские СМИ утверждают, что в Донецк якобы были доставлены 48 тысяч детских продуктовых наборов, предназначенных для детей до года и от 1 года до 3 лет. А в Луганск привезли 154,94 тонны грузов – 5760 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года и 15360 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

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Напомним, в конце июля Россия прислала на Донбасс 85-й "гуманитарный конвой". Он был первым с начала 2019 года. Российские власти утверждали, что груз состоял из медикаментов и медицинского оборудования. А 86-й "гумконвой" прибыл на Донбасс 11 сентября.

Напомним, 17 октября на Донбасс прибыли семь грузовиков с гумпомощью от Красного Креста. Они привезли продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру.

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Источник: korrespondent.net