Климатические активисты заблокировали лондонское метро

Активисты, требующие противодействия изменению климата, утром в четверг, 17 октября, нарушили работу метро на востоке Лондона. Акция митингующих привела к физическому противостоянию между разъяренными пассажирами и протестующими, сообщает Reuters.

Активисты залезли на крышу поезда, заблокировав таким образом его движение, а пассажиры пытались их оттуда стащить.

На опубликованном видео изображены демонстранты, которые разворачивали баннер над поездом в лондонской подземке в Кэннинг-Тауне, прежде чем их забросали едой и физически стащили пассажиры. После этого завязалась драка.

Британская транспортная полиция заявила, что отреагировала на инциденты в Шадуелле, Стратфорде и Кэннинг-Тауне, недалеко от лондонского финансового района Канари Уорф.

Meanwhile Extinction Rebellion tried to block Jubilee Line trains in Canning Town and this is the commuters’ reaction... it’ll be another loooooong day. pic.twitter.com/vVgqsoeVTe — Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 17, 2019

Несколькими днями ранее сообщалось, что климатические активисты прекратили массовые акции протеста в Лондоне после того, как Скотленд-Ярд наложил запрет на митинги под угрозой ареста.

Перед этим в аэропорту Лондона мужчина забрался на самолет в знак протеста, против изменений климата.

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Источник: korrespondent.net