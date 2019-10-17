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17. 10. 2019

В США задержали третьего бизнесмена по делу Трампа

Агенты ФБР арестовали в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди бизнесмена Дэвида Корреа, который является деловым партнером Игоря Фрумана и Льва Парнаса, сообщает The Guardian.

Дэвида Корреа обвиняют в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

Это четвертый человек, арестованный за нарушения в финансировании избирательной кампании, связанные с партнерами Руди Джулиани.

44-летний Корреа был назван в обвинительном заключении вместе с двумя соратниками Джулиани и еще одним мужчиной, арестованным на прошлой неделе по обвинению в незаконном вкладе для поддержка Дональда Трампа на выборах.

Напомним, адвокат главы американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына экс-вице-президента Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. После чего в США запустили процедуру импичмента Трампа.

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Источник: korrespondent.net
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