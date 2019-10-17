Дело о люстрации: ЕСПЧ встал на сторону чиновников

Закон о люстрации в Украине нарушил права уволенных чиновников. Такое решение вынес в четверг, 17 октября, Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о деле "Полях против Украины", которое объединяет еще четыре иска от украинских граждан, попавших в 2014 году под действие закона о люстрации.

ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителей.

Суд отметил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их освобождению уже идут более четырех с половиной лет и до сих пор не завершены. По вопросу по статье 8 Конвенции, ЕСПЧ не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти бывшего президента Виктора Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако суд решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занятие должностей в партии до 1991 года.

Отмечается, что указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.

В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными.

По решению суда, государство-ответчик должно выплатить заявителям 5 тыс. евро каждому заявителю, плюс любой налог, который может быть взыскан с этой суммы, а также в качестве компенсации морального вреда, 1500 евро первому заявителю и 300 евро остальным заявителям.

Отметим, Конституционный суд Украины несколько раз не смог принять решение по правомерности действующего закона о люстрации.

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Источник: korrespondent.net