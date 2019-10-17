Зеленский купил для пресс-службы атлас после конфуза с Латвией

После того как Офис Президента перепутал Латвию с Литвой SMM-специалист получил взыскание и географический атлас в подарок. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Вчера в посте на аккаунте Офиса Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим прощения у читателей аккаунта", - написал он.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Зеленского вместо Латвии "отправила" его в Литву. Офис президента перепутал Литву и Латвию, освещая официальный зарубежный визит Зеленского.

Напомним, 16 октября Зеленский начал официальный визит в Латвию. Президент Украины в Риге провел встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом.

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Источник: korrespondent.net