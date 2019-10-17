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17. 10. 2019

Британия и Евросоюз договорились по Brexit

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях Brexit. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, договоренности "по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС" достигнуты после двух суток переговоров.

"Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть", - добавил он.

Юнкер добавил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку. 

Достижение согласия подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент в субботу должен позволить нам осуществить Brexit", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Он заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Однако в Еврокомиссии назвали "спорным" этот компромисс Джонсона.

 

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Источник: korrespondent.net
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