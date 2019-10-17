Посольство Израиля отреагировало на инцидент с чучелом Коломойского

Посольство Израиля в Украине ожидает ареста тех, кто бросил на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского. Об этом израильское посольство сообщило в Twiiter.

"Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных", – говорится в сообщении.

"Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", – считают израильские дипломаты.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17 октября 2019 г.

Ранее посол Израиля отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста. У Йоэля Лиона нет сомнений в том, что это "антисемитское преступление на почве ненависти".

Напомним, в Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

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Источник: korrespondent.net