Посольство Израиля отреагировало на инцидент с чучелом Коломойского

Посольство Израиля в Украине ожидает ареста тех, кто бросил на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского. Об этом израильское посольство сообщило в Twiiter.
"Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных", – говорится в сообщении.
"Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", – считают израильские дипломаты.
"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17 октября 2019 г.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость