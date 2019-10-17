Лента RSS
Подписаться на ленту
17 октября 2019, четверг, 13:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 10. 2019

Посольство Израиля отреагировало на инцидент с чучелом Коломойского

Посольство Израиля в Украине ожидает ареста тех, кто бросил на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского. Об этом израильское посольство сообщило в Twiiter.

"Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных", – говорится в сообщении.

"Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", – считают израильские дипломаты.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw

— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17 октября 2019 г.
 
Ранее посол Израиля отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста. У Йоэля Лиона нет сомнений в том, что это "антисемитское преступление на почве ненависти".
 
Напомним, в Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.