Боец ВСУ подорвался на Донбассе

С начала суток подразделения сепаратистов три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный пострадал при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщает Минобороны в четверг, 17 октября.

Указано, что на Луганском направлении после 10 часов утра враг выпустил по опорным пунктам подразделений ВСУ восемь мин 82-го калибра – неподалеку от Новозвановки, и восемь мин калибра 120 мм – вблизи Золотого.

На Донецком направлении с 8:10 до 8:30 из станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливались позиции украинских военных вблизи Павлополя.

"По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 30 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда погиб один украинский военный и еще один был ранен.

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Источник: korrespondent.net