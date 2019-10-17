В Николаеве началось украинско-британское учение Warrior Watcher - 2019, которое проходит с участием представителей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Вооруженных Сил Великобритании. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

"Основная цель мероприятия - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных Сил Украины и подразделениями охраны Королевских ВВС Великобритании", - говорится в сообщении.

Украинские военные в составе подразделений морской пехоты, морской авиации и подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины под руководством британских инструкторов будут перенимать опыт ведущих стран мира, по внедрению стандартов Североатлантического альянса.

Обучение продлится в течение девяти дней и будет включать теоретическую и практическую части, во время которых участников ознакомят с организацией охраны и обороны аэродромов и проведут практические занятия на базе военного аэродрома в Николаевской области.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве стартовали первые украино-британские учения Warrior Watcher

Напомним, в начале месяца зенитные войска проводили учения с боевой стрельбой.

А в сентябре на Львовщине прошли учения Rapid Trident-2019. В них принимали участие около 3500 военных из Украины и 13 стран-участниц НАТО.

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Источник: korrespondent.net