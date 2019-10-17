Путин пригласил Эрдогана в Сочи

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи на следующей неделе ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В ООН была выражена серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией, потоками беженцев в соседние страны", - сообщил представитель Кремля, говоря об операции, которую проводит Турция в Сирии.

Песков напомнил, что Путин во время "недавнего телефонного разговора (с Эрдоганом - ред.) также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции".

"Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений. Но тем не менее, ситуация, безусловно, на северо-востоке Сирии напряженная в связи с этой операцией, и это будет, конечно, очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи между президентами Путиным и Эрдоганом", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, "одновременно, конечно же, как президенты делают всегда, они используют эту встречу для того, чтобы сверить часы по текущим вопросам двусторонних российско-турецких отношений".

Накануне президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net