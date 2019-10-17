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17. 10. 2019

У экс-нардепа нашли нарушения в декларации на десятки миллионов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях бывшего народного депутата восьмого созыва Ивана Фурсина на общую сумму около 67 млн гривен. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Фурсин подал декларации 2015, 2016 и 2017 годов с недостоверной информацией.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях депутата 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года составляет почти 36 млн грн, 15,1 млн грн и 15,8 млн грн соответственно. Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будет направлено в НАБУ", - говорится в сообщении.

За декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ответственность согласно ​​статьи 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что миллионные нарушения нашли в декларации главы НБУ.

Также по данным НАПК, министр финансов не указала в декларации почти полмиллиона.

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Источник: korrespondent.net
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