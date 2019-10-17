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17. 10. 2019

Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо Президента США Дональда Трампа, в котором тот в не присущем официальному общению тоне предостерег по поводу действий Анкары в Сирии. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

"Это письмо было отклонено президентом Эрдоганом, отклонено и выброшено в мусор", - информируют журналисты со ссылкой на дипломатические источники.

В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.

Накануне президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.

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Источник: korrespondent.net
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