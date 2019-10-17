В Одесской области нашли расстрелянного мужчину в карьере

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в песчаном карьере обнаружено тело убитого мужчины. Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции на своей странице в Facebook в четверг, 17 октября.

Отмечается, что к правоохранителям поступило телефонное сообщение о том, что в песчаном карьере села Салаганы, который расположен рядом с улицей Южной города Белгород-Днестровский, обнаружен погибший местный житель.

При осмотре трупа установлено, что на туловище, преимущественно на спине, – множественные ранения овальной формы. Как предполагается, они получены в результате попадания дроби охотничьего ружья. Других телесных повреждений не обнаружено.

"Предварительно, смерть наступила в результате множественных ранений из огнестрельного оружия", – отметили в полиции.

Погибший был одет в камуфляжную форму зеленого цвета, берцы черного цвета, на его руках – белые (строительные) перчатки.

Известно, что мужчина ушел из дома 12 октября, около 17.00. Медики предварительно установили время смерти – с 17.00 до 24.00 того же дня.

По данному факту открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Сотрудники пытаются устанавить свидетелей преступления.

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Ранее в Одесской области двое 12-летних школьников ради развлечения убили бездомного. Они забросали мужчину камнями и палками, оставив умирать. Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате перелома черепа.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Дегтяревской в результате стрельбы погиб Арслан Гусейнов. Бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Гусейнов "принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления".

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Источник: korrespondent.net