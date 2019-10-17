Стало известно имя погибшего на Донбассе морпеха

В результате обстрелов со стороны сепаратистов 16 октября на Донбассе погиб старший матрос Степан Крыль. Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

"Вчера, около 21.00, во время обстрела противником позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Крыль Степан Валерьевич", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Степан Крыль был родом с Луганской области и с 2015 года находился в вооруженных силах Украины.

Как сообщалось, 16 октября на Донбассе было зафиксировано 30 обстрелов противника. Погиб один боец ВСУ, еще один был ранен.

А днем ранее на Донбассе погибла украинская военная Ярослава Никоненко.

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Источник: korrespondent.net