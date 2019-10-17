"Не будь дураком". Эрдоган застрял в Сирии

Турция продолжает военную операцию в Сирии, но ее перспективы пока не особо радужны для Анкары. Целью президента Турции Реджепа Эрдогана был разгром курдских военных отрядов. Вместо этого Эрдоган получил обструкцию на Западе и обещания уничтожить турецкую автономию от США. Хотя изначально Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из самопровозглашенной курдской автономии из-за того, что не хотел защищать курдов от Турции.

Но теперь Трамп передумал и требует от Эрдогана прекратить операцию и объявить о прекращении огня.

США против Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.

"У нас есть один из трех вариантов: отправить тысячи военнослужащих и победить в военном отношении, нанести серьезный удар по Турции в финансовом отношении и с помощью санкций или стать посредником между Турцией и курдами", - заявил Трамп.

Он добавил, что сомневается, чтобы американский народ, хотел военного вмешательства США в ситуацию в Сирии.

"Мы победили и покинули этот район, посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое - санкции или другие финансовые меры", - отметил президент США.

Министерство финансов США уже готов к введению санкций против Турции.

"По распоряжению президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции в случае необходимости", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не придется их использовать, но мы можем остановить турецкую экономику, если придется", - сказал министр финансов.

Письмо

В итоге президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Текст письма опубликовало американское издание The New York Times.

16 октября Дональд Трамп рассказал журналистам, что он написал президенту Турции "очень мощное письмо с предупреждением".

"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент.

"Я упорно трудился, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не подведи мир. Вы можете сделать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и готов пойти на уступки, которые они никогда бы не сделали в прошлом. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного", - продолжил Трамп.

"История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Он будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут", - говорится в письме.

"Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже",- закончил письмо Эрдогану Трамп.

Однако, Эрдоган выбросил письмо, которое ему прислал Трамп, в мусорник, сообщает BBC со ссылкой на источники в окружении президента Турции.

Вошли в историю

Письмо Трампа сразу же разошлось на цитаты и мемы — его уже перевели на язык эмодзи. Фразу Дорогая Турция превратили в эмодзи оленей и индюшки — на английском эти слова звучат как deer и turkey, что созвучно Дорогой Турции.

Trump’s letter to Erdogan, translated into emoji pic.twitter.com/YMUmWaoUFt — ElElegante101 (@skolanach) 16 ઑક્ટોબર, 2019

Появилась и версия письма Трампа в детских рисунках.

Idk what everyone's complaining about, President Trump's letter to Erdogan seems fine pic.twitter.com/pmqA2WXVeO — no more mr wife guy (@TheSocietyDude) 16 ઑક્ટોબર, 2019

Также письмо американского президента в начальные титры из Звездных войн.

I present to you all, Trump's crazy letter as the Star Wars crawl pic.twitter.com/0ayBvJIz1F — Eric Koch (@EricDKoch) 16 ઑક્ટોબર, 2019

Что происходит в Сирии

Турецкая военная операция на севере Сирии продолжается уже около недели.

Турция утверждает, что начала наступление, чтобы оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которые считает террористами, подальше от своих границ. Анкара рассчитывает создать в Сирии 32-километровую "зону безопасности", свободную от курдского ополчения.

В эту же зону Анкара рассчитывает переселить до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Турции (всего в стране находятся 3,6 миллиона беженцев, покинувших Сирию из-за гражданской войны, которая началась в 2011 году).

При этом курдские руководители решили, что им лучше поступиться своей автономией, чем быть уничтоженными турецким вторжением, и договорились с Сирией и Россией. Впервые с начала сирийской революции в 2011 году курды фактически признали верховную власть президента Башара Асада и впустили на свою территорию сирийские войска. Эти войска (вместе с российскими военными полицейскими) заняли крупнейшие города курдской автономии, бывшие американские базы и продвинулись к границе с Турцией.

16 октября турецкое наступление фактически остановилось. Чтобы продолжить его, Турция теперь должна атаковать сирийскую армию, за которой стоит Россия.

Источник: korrespondent.net