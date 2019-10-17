Зеленский назначил 40 районных судей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 40 судей в местные суды. Об этом говорится в президентских указах №759 и №760 от 17 октября, сообщается на сайте главы государства в четверг, 17 октября.

Так, одним указом президент назначил 38 судей в местные общие суды. Среди них – судьи районных, горрайонных, городских судов в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Сумской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме того, в отдельном указе Зеленский назначил Сергея Мартынюка судьей хозяйственного суда Днепропетровской области, а Романа Кидисюка – судьей хозяйственного суда Львовской области.

Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла судебную реформу. За законопроект авторства президента Зеленского №1008 во втором чтении проголосовали 236 парламентариев.

Ранее Владимир Зеленский потребовал заполнить две тысячи вакансий судей первой инстанции до конца года. При этом он намерен лишать должности и звания недобропорядочных судей.

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Источник: korrespondent.net