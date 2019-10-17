Задержание Гладковского: названа причина

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что бывший первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", - добавили в НАБУ, пообещав сообщить детали позже.

Напомним, сегодня сообщалось, что Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

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Источник: korrespondent.net