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17. 10. 2019

В РПЦ вновь заговорили о подрыве единства из-за "украинского раскола"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что признание ПЦУ со стороны Элладской православной церкви сказывается на самой сути межцерковных отношений и единства православного мира. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление патриарха в ходе заседания Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ).

По словам главы РПЦ, признание украинской церкви приведет к разрушению всеправославного единства.

"Поэтому с полной ответственностью за сохранение всеправославного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом, мы должны будем сегодня принять решения по тем вопросам, о которых я сказал", - заявил патриарх Кирилл.

Напомним, 12 октября церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ. Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. 

В тот же день в РПЦ заявили, что в скором времени оценят, как решение Элладской православной церкви скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами.

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Источник: korrespondent.net
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