У Гладковского рассказали, куда он хотел улететь

Бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в аэропорту Борисполь, должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации Богдан, президентом которой он является.

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации Богдан сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - заявили в корпорации, приложив скан-копии приглашений.

Кроме того, в Богдане заявили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.

Ранее СМИ сообщали, что Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.

В Бюро сообщили, что экс-чиновник задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и экс-директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net