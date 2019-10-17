Судебная реформа Зеленского. За что критикует ЕС

Верховная Рада 236 голосами приняла закон о перезапуске судебной реформы, который снижает роль Верховного суда. За законопроект голосовала только фракция Слуга народа. Против - фракции Голос, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За жизнь.

Главные изменения: уменьшение состава Верховного суда, введение нового порядка формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание Комиссии добропорядочности и этики, расширение перечня должностей, на которые распространяется люстрация.

Инициированную президентом Владимиром Зеленским реформу раскритиковали как эксперт и сами судьи, так и западные партнеры Украины. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что меняет законопроект Зеленского

1. Состав Верховного суда сократится со 192 до 100 судей. Заработная плата судей ВС уменьшается с 75 до 55 необлагаемых налогами прожиточных минимумов, то есть до 110 тысяч гривен.

2. Состав Высшей квалификационной комиссии судей, которая отвечает за формирование судейского корпуса, перевод судей и обеспечение их соответствующего квалификационного уровня, сократится с 16 до 12 членов. Дествующий на сегодняшний день состав распускается.

3. Состав квалификационной комиссии будет выбирать конкурсная комиссия, состоящая из троих представителей Совета судей и троих международных экспертов. Избирать бывших членов Высшего совета правосудия запрещается. Ранее она избиралась съездом судей, Радой, президентом.

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4. При Высшем совете правосудия создадут Комиссию добропорядочности и этики, которая будет состоять из трех представителей самого ВСП, а также трех международных экспертов.

Она будет отвечать за назначение и увольнение судей и наказание за дисциплинарные проступки. При этом международные эксперты, которые войдут в Комиссию, будут иметь право вето, а члены ВСП - нет.

5. Расширяется список должностей, на которые будет распространена люстрация. В него войдут руководители ВККС и Государственной судебной администрации, которые работали с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года как минимум один год.

За что критикуют

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза выпустили совместное обращение, в котором говорится о их обеспокоенности законопроектом о реформе судебной системы.

Обращение послов было направлено к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончарук и главе Офиса президента Андрею Богдану.

В письме послы приветствуют и поддерживают "высокий уровень амбиций", который демонстрирует новое правительство Украины и разделяют мнение, что судебная реформа лежит в основе успешной трансформации Украины.

Но в то же время послы отмечают, что беспокоятся по поводу "соответствия некоторых элементов законопроекта принципам независимости судей".

Сомнения у дипломатов вызывает повторный отбор судей Верховного Суда и сокращение их количества "без четкой процедуры и непонятными сроками", а также предполагаемое подчинение новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированному Высшему совету правосудия.

Также послы считают, что требования о создании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, должны быть пересмотрены.

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Послы западных стран предложили встретиться с украинской властью, чтобы обсудить риски для реформы и возможные альтернативные решения.

"Мы также рекомендуем вам сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закону нашим общим ценностям", - отмечается в заявлении.

Как заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, парламентарии учли критику экспертов и международных партнеров в отношении законопроекта о судебной реформе.

"Мы учли те правки, которые нам международные эксперты давали, и нет никакой обеспокоенности. Много людей, особенно те активисты, которые фактически были очень против, они сейчас пишут хвалебные посты и говорят - "Это нормальная реформа", - заявил он.

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская, в свою очередь, считает, что принятый закон направлен на разрушение судебной системы.

"Я не считала бы то, что происходит, судебной реформой. Потому что судебной реформе должен предшествовать как минимум анализ того, что уже сделано, какие проблемы существуют, увидеть несколько альтернатив решения этих проблем, а затем в сотрудничестве с судебной ветвью власти найти лучшие пути", - сказала Данишевская в эфире Радио Свобода.

При этом, по ее словам, каких-либо конкретных причин "фактического разрушения" Верховного суда власти не озвучивают.

"Без претензий разрушается ВСУ. Уменьшается количество судей вдвое. Это при том что на рассмотрении в ВСУ находится огромное количество дел. Те, которые мы получили от своих предшественников, от тех, кто ранее рассматривал кассационные жалобы, а также к нам ежедневно поступает 360 обращений", - сказала судья.

Данишевская акцентировала внимание на том, что судебная система и так страдает от нехватки кадров, а новый закон бьет как раз в это больное место.

"Верховный суд Украины является тем органом, который будет принимать окончательное решение не только по делам (бизнесмена Игоря - ред.) Коломойского, но и по выборам на неподконтрольных территориях. Поэтому, наверное, независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть. Поскольку и причин нет, и объяснений нет", - считает судья.

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Источник: korrespondent.net