Дело против Порошенко в Панаме не закрыто - Портнов

Прокуратура Панамы приостановила, а не закрыла уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил юрист Андрей Портнов в Telegram-канале.

"Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в ее недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится", - написал Портнов.

По его словам, он намерен в течение нескольких следующих дней опровергнуть и другую информацию, озвученную командой Порошенко о панамских офшорах и уголовных делах. Также Портнов повторно обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке с просьбой о встрече по вопросам Порошенко и его офшоров.

Фото: t.me/PortnovUA

Как сообщалось, накануне адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что прокуратура Панамы два месяца проверяла данные, которые предоставил Портнов, и решила закрыть дело.

Напомним, в мае Портнов опубликовал документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний Порошенко.

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Источник: korrespondent.net