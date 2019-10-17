РПЦ разорвет отношения с церковью, признавшей ПЦУ

Русская православная церковь намерена разорвать общение с иерархами Элладской православной церкви, которые признают Украинскую православную церковь. Об этом заявил после заседания Священного синода РПЦ в четверг, 17 октября, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет ТАСС.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - сказал он.

РПЦ уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

"Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола", - процитировал он постановление Синода.

Напомним, 12 октября церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ. Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины.

В тот же день в РПЦ заявили, что в скором времени оценят, как решение Элладской православной церкви скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами.

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Источник: korrespondent.net