Профсоюзы требуют от Кабмина увеличения минималки и прожиточного уровня

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) настаивает на учете при доработке проекта государственного бюджета на 2020 год профсоюзных предложений, среди которых установление прожиточного минимума не менее 5,6 тыс. грн и минимальной заработной плата не менее 7,3 тыс. грн. Об этом говорится на сайте ФПУ.

"К сожалению, как и в прошлые годы, профсоюзы, как сторона социального диалога, были отстранены от участия в формировании государственного бюджета, право на которое имеют в соответствии с законодательством и договоренностей по Генеральному соглашению, а вовремя направленные предложения объединений профсоюзов остались неучтенными правительством", - говорится в заявлении ФПУ.

В связи с чем, Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете при доработке проекта госбюджета-2020 профсоюзных предложений, прежде всего, об установлении с 1 января 2020 года размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Украины, на уровне не меньше 5 640 грн.

Также среди предложений установление минимальной зарплаты в размере не менее 7 276 грн, а также должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда на уровне фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, ФПУ призывает власть не допустить дальнейшего углубления бедности в Украине через закрепление в госбюджете Украины на 2020 год заниженных социальных стандартов и гарантий, а также ограничения расходов отраслям, которые определены приоритетными, и которые важны для экономики Украины (образование, здравоохранение, угольная промышленность).

Напомним, что ранее Гончарук заявил, что проект бюджета разрабатывался на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

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Источник: korrespondent.net