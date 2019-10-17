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17. 10. 2019

Разумков ответил на требование ООН закрыть Миротворец

Парламент не уполномочен инициировать закрытие любых интернет-ресурсов. Так в четверг, 17 октября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на призыв Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине прекратить деятельность сайта Миротворец, пишет Укринформ.
 
 
"Парламент не может участвовать в таких процессов - закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде", - сказал он.
 
В то же время Разумков призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства.
 
"Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта: кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - добавил спикер.
 
Отметим, в ООН много раз призывали закрыть скандальный сайт Миротворец. Накануне представитель организации напомнил, что деятельность сайта нарушает национальное законодательство и международные нормы.
 

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Источник: korrespondent.net
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