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17. 10. 2019

Нардепа-кварталовца поймали в ВР на распространении билетов на концерт

Народный депутат от Слуги народа и бывший актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков известный как Юзик 16 октября распространял в Верховной Раде билеты на концерт Вечернего квартала. Фото опубликовало издание 1News.

По информации СМИ, Корявченков передает билеты на концерт ряду народных депутатов.

В то же время в руках Юзика была целая пачка билетов на концерт, который состоялся в тот же день, 16 октября, в 19:00 во Дворце Украина. Отметим, что неизвестно, раздавал он билеты бесплатно или продавал.

Cмотрите фотогалерею: Нардепа-кварталовца поймали в ВР на распространении билетов на концерт

Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский побывал в Одессе на съемках Лиги смеха. Президент Украины прилетел в Одессу с неофициальным визитом и пришел на концерт Лиги смеха.

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Источник: korrespondent.net
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